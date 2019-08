A czy ty masz już swój ulubiony zestaw do golenia?

Czy ty również masz problem z tym, jak wybrać swój ulubiony zestaw do golenia? Czym się kierować przy wyborze? W tym artykule postaramy się podpowiedzieć.

Po pierwsze: golarka - elektryczna czy klasyczna?

Jest to pierwszy wybór, przed jakim staje mężczyzna. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Golarka klasyczna zapewnia dokładniejsze golenie, gdyż ostrza znajdują się przy samej skórze, jednak ciężko uniknąć podrażnień. Może to być problemem szczególnie dla mężczyzn, którzy mają wrażliwą cerę, łatwą zaczerwieniającą się. W efekcie powstają nieestetyczne chrostki, które nie są estetyczne i lepiej unikać ich powstawania. W tym wypadku lepiej zdecydować się na golarkę elektryczną, oferuje ona szybsze golenie i brak podrażnień. Sprzęt taki kosztuje dużo więcej, jednak maszynka może nam posłużyć nawet kilka lat. Jeśli zdecydujemy na golenie w klasyczny sposób, to warto wybrać najlepszy zestaw do golenia dla siebie.

Zestaw do golenia - szeroki wybór, ale które są dobrej jakości?

W skład klasycznego zestawu do golenia wchodzą: pędzel do golenia oraz maszynka do golenia. Ważna jest liczba ostrzy w maszynce, najlepiej wybrać te trzyostrzowe (np. Gillette Mach3) czy pięcioostrzowe (Gillette Fusion). Kolejnym istotnym elementem dobrego zestawu do golenia jest typ włosia. Polecamy włosia z borsuka, które można znaleźć np. w produkcie Silver Tip, Best/Fine Badger, Pure Badger, albo bardziej tradycyjne włosie dzika (Pure Bristle). Zestawy często są wzbogacane o dodatkowe elementy - np. o miseczkę do golenia na krem lub mydło.