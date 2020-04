Żele do higieny intymnej - wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze

W odpowiedzi na potrzeby zarówno kobiet jak i mężczyzn wprowadziliśmy do naszego sklepu żele do higieny intymnej. Pragniemy aby każdy z Was zachował prawidłową higienę w tej strefie, co pozwoli Wam uniknąć dyskomfortu w różnych dziedzinach życia oraz utrzymać poczucie świeżości na bardzo długi czas. Chcemy również przeciwdziałać wszelkim podrażnieniom w najbardziej wrażliwych miejscach czy powstawaniu stanów zapalnych, które bardzo ciężko wyleczyć. Naszym zadaniem jest również utrzymanie idealnego Ph waszej skóry.

Najlepsze kosmetyki intymne

Żele do higieny intymnej pozwalają usunąć wszelkie drobnoustroje, drożdżaki oraz zachować idealną florę bakteryjną Twoich miejsc intymnych. Są to jedne z najbardziej delikatnych miejsc w naszym ciele, dlatego wymagają specjalnej pielęgnacji. W ich składzie zawierają się tylko naturalne składniki, które nie uczulają oraz nie posiadają szkodliwych substancji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym pełnym asortymentem na stronie Facetraia.pl