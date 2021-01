Niezwykły bułgarski olejek różany

W wielu innowacyjnych kosmetykach możemy zobaczyć powrót do naturalnych składników. Jednym z coraz częściej wykorzystywanych jest między innymi bułgarski olejek różany!

Bułgarski olejek różany - właściwości

Czysty olejek z róży bułgarskiej ma wiele dobroczynnych właściwości! Odpowiednio i systematycznie stosowany, ma działanie kojące i przeciwzapalne, a także antyseptyczne i wzmacniające naczynia krwionośne. Doskonale nawilży i zregeneruje skórę. Ponadto, świetnie wpływa na włosy, dodając im elastyczności i zapewniając ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warto więc sięgać zarówno po czysty olejek, jak i kosmetyki z jego dodatkiem.

Zastosowanie olejku z róży bułgarskiej

Bułgarski olejek różany wykorzystywany jest obecnie na wiele różnych sposobów. Doskonale sprawdzi się podczas relaksującego masażu, a także podczas domowego SPA. Jako dodatek w kosmetykach do twarzy, zregeneruje i odżywi cerę, a także ukoi podrażnienia i nada jej miękkość. Świetnie sprawdzi się po goleniu, a także w przypadku problemów skórnych. Można również stosować go jako olejek na włosy czy do brody. Warto jak najczęściej wykorzystywać jego wyjątkowe właściwości, dzięki czemu przyniesie widoczne i trwałe efekty.