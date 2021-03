Podstawowy przybornik do paznokci

Taki zestaw zawiera najczęściej nożyczki oraz pilnik, dzięki którym nadajemy paznokciom odpowiednią długość oraz kształt.

W co powinien być wyposażony przybornik do paznokci?

Jak już wspominaliśmy, męski przybornik do paznokci na pewno zawierać będzie niezbędne akcesoria, jak nożyczki bądź obcinaczki do paznokci, a także pilniczek. Są one potrzebne na co dzień, aby systematycznie przycinać i nadawać odpowiedni kształt męskim paznokciom. Ponadto, w zestawie tego typu powinny znaleźć się również cążki do obcinania skórek, aby zadbać również o okolice paznokci i zapobiegać ich wrastaniu. W większych i jeszcze lepiej wyposażonych przybornikach często znajduje się także pęseta, którą z powodzeniem można wykorzystać do wyrywania niechcianych włosków, zarówno z nosa, uszu, jak i brwi czy innych okolic twarzy.

Jak jeszcze mężczyźni powinni dbać o swoje dłonie?

Po zadbaniu o odpowiednią długość i kształt paznokci, a także obcięcie zbyt długich skórek, warto dodatkowo wyczyścić i wypolerować ich płytkę. Oprócz paznokci, konieczne jest zadbanie także o skórę dłoni. Powinna być jak najbardziej czysta, bez przebarwień i suchych skórek. Przyda ci się do tego odpowiednio dobrany krem do rąk.