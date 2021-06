Jakie kosmetyki mamy do wyboru?

Podobnie jak w przypadku kobiet, tak i mężczyźni różnią się od siebie typem cery, rodzajem zarostu, ale także osobistymi preferencjami w zakresie działania, konsystencji czy zapachu kosmetyków. W każdym wypadku warto jednak stawiać na produkty wysokiej jakości, zawierające naturalne składniki. Wybierając krem do golenia, warto zastanowić się nad swoimi upodobaniami, rodzajem zarostu i preferowanej formie golenia i na tej podstawie wybrać idealny preparat.

Lepszy krem do golenia z pędzlem czy bez?

Na rynku kosmetyków do pielęgnacji dla mężczyzn, dostępne są różne produkty, zróżnicowane pod względem właściwości czy konsystencji. Warto jednak zastanowić się, czy lepszy będzie krem do golenia z pędzlem, czy też bez. Opcja bez pędzla ze względu na łatwość użytkowania i brak konieczności dodatkowych akcesoriów do golenia na mokro, najchętniej wybierana jest przez panów, którzy często podróżują lub chcą skrócić czas ścinania zarostu. Krem do golenia z pędzlem, jest zaś propozycją dla tych, którzy dostrzegają w goleniu swego rodzaju rytuał i doceniają kultowy aspekt tej czynności.